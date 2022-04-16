Захарова призвала официальные лица ФРГ не распространять фейки о «планах» России применить запрещенное оружие на Украине

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16 апреля 2022, 11:16

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти ФРГ перестать распространять лживые данные о якобы намерении российских войск использовать запрещенное оружие в ходе спецоперации на Украине.

Мария Захарова заявила в беседе с RT, что российская сторона призывает официальные лица Германии немедленно перестать распространять лживые измышления о якобы имеющихся у Российской Федерации планах применить запрещенное международным правом оружие в рамках СВО.

В Министерстве иностранных дел РФ полагают, что подобные заявления способны подстегнуть украинские неонацистские батальоны к осуществлению новых провокаций.