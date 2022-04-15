Начальник НЦУО РФ Мизинцев сообщил, что ВСУ готовятся нанести удар «Точкой-У» по беженцам на вокзале в Лозовой

Аргументы Недели → Политика 13+

15 апреля 2022, 22:25 Источник: ТАСС

начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/via Globallookpress.com

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев готовит провокацию на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая.

Михаил Мизинцев сообщил о том, что киевский режим занимается подготовкой очередной "чудовищной провокации", подобной той, которая была проведена в Краматорске. По словам начальника НЦУО РФ, данные действия планируется осуществить, чтобы обвинить российских военных якобы в совершении преступлений с массовым уничтожением мирных жителей.

В Минобороны уточнили, что в ближайшее время дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ планирует нанести по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая удар комплексом "Точка-У". Предполагается, что в целях имитации удара со стороны подконтрольной ВС РФ и формированиям ДНР территории пуск будет произведен со стороны Старомихайловки.