Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович заявил о риске провокации Украины в приграничье с целью втягивания Минска в конфликт

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14 апреля 2022, 10:18

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Государственный секретарь белорусского Совета Безопасности Александр Вольфович сделал заявление о риске провокации Украины в приграничье с целью втягивания Минска в конфликт. Об этом проинформировало РИА Новости.

«Госсекретарь Совбеза Белоруссии заявил, что есть риск провокации со стороны Украины в приграничье с целью втягивания Минска в конфликт», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на украинской территории. Ранее в четверг сообщалось, что министерство обороны РФ разместило в сети видео, на котором запечатлено уничтожение замаскированной огневой позиции артиллерийского дивизиона Украины ракетами с вертолетов Ка-52.