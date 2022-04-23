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Росавиация до 1 мая продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов южной и центральной частей России

, 09:13 Источник: Росавиация

Росавиация до 1 мая продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов южной и центральной частей России
самолет, pixabay.com

Утром в субботу, 23 апреля, стало известно, что режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов южной и центральной частей России продлен до 1 мая. Данную информацию предоставили в Росавиации.

Уточняется, что до 1 мая будут ограничены полеты в аэропорты Анапа, Геленджик, Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк и Элиста.

В Росавиации подчеркнули, что для перевозки пассажиров следует организовать альтернативные маршруты с использованием аэропортов Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод, Волгограда и Москвы.

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