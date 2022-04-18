Ограничение полетов в некоторые аэропорты южной и центральной части России продлили до 25 апреля

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18 апреля 2022, 09:15 Источник: Росавиация

крыло самолета, pixabay.com

В Росавиации сообщили, что режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России был продлен до 25 апреля. Пассажиров рекомендуется перевозить по другим маршрутам.

Режим временного ограничения на полеты продлен до 25 апреля в одиннадцать российских аэропортов: Анапа, Геленджик, Краснодар, Симферополь, Белгород, Воронеж, Брянск, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Элиста. Российские авиакомпании призывают осуществлять перевозку пассажиров, используя аэропорты Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод, Волгограда и Москвы.

Подчеркивается, что остальные авиагавани на территории РФ, в частности, международные, работают в штатном режиме.