Россия с 9 апреля снимает ограничения на полеты в 52 страны и на пересечение сухопутной границы с Китаем

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4 апреля 2022, 16:37 Источник: ТАСС

Самолеты, Nikolay Gyngazov/globallook.com

С 9 апреля Россия отменяет введенные в связи с пандемией ограничения на полеты в 52 «дружественные» страны, а также на выезд россиян в Китайскую Народную Республику через сухопутную границу.

О возобновлении полетов рассказал в понедельник на встрече с фракцией «Единая Россия» премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, заболеваемость коронавирусом пошла на спад, поэтому стало возможным открытие авиасообщения с рядом «дружественных» стран. Имеется в виду возобновление как регулярных, так и чартерных рейсов. Среди стран, куда возобновляются полеты, - Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и другие.

В тот же день, 9 апреля, как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, снимаются ограничения на выезд россиян в Китай через сухопутную границу, а также на въезд в РФ китайских граждан.

Ранее сообщалось, что авиасообщение со странами Европы и США фактически остановлено.