Въездной туризм в РФ стал «недружественным»

Аргументы Недели → Туризм 13+

31 марта 2022, 13:13 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

До пандемии Россию посещало около 5 миллионов туристов в год. В связи с нынешним геополитическим кризисом, количество прибывающих в нашу страну путешественников существенно сократится.



Большой туристический поток шел в Россию из Германии, Франции, Италии, Испании, США, Великобритании и Южной Кореи. Суммарно на эти страны пришлось 1,8 млн прибытий — 36% от общего числа.



В настоящее время фактически остановлено авиасообщение с ЕС и США. Кроме того, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, президент готовит указ об ответных визовых мерах против этих стран.



До пандемии по числу зарубежных прибытий в Россию лидировал Китай. В 2019 году нашу страну посетили 1,5 млн китайцев. Сейчас в Китае продолжается борьба с COVID. Так, на днях власти Шанхая приняли решение о введении локдауна на фоне выявления 3,5 тыс. случаев заболеваемости. Похоже, что массового потока туристов из Китая в ближайшее время нам ждать не приходится.



У операторов въездного туризма остаются всего два потенциально крупных рынка — Индия и Иран. Количество прибытий из этих стран демонстрирует позитивную динамику, но их едва ли хватит, чтобы заместить выпавших туристов из «недружественных» стран и КНР.



