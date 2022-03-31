Въездной туризм в РФ стал «недружественным»

До пандемии Россию посещало около 5 миллионов туристов в год. В связи с нынешним геополитическим кризисом, количество прибывающих в нашу страну путешественников существенно сократится.
Большой туристический поток шел в Россию из Германии, Франции, Италии, Испании, США, Великобритании и Южной Кореи. Суммарно на эти страны пришлось 1,8 млн прибытий — 36% от общего числа.
В настоящее время фактически остановлено авиасообщение с ЕС и США. Кроме того, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, президент готовит указ об ответных визовых мерах против этих стран.
До пандемии по числу зарубежных прибытий в Россию лидировал Китай. В 2019 году нашу страну посетили 1,5 млн китайцев. Сейчас в Китае продолжается борьба с COVID. Так, на днях власти Шанхая приняли решение о введении локдауна на фоне выявления 3,5 тыс. случаев заболеваемости. Похоже, что массового потока туристов из Китая в ближайшее время нам ждать не приходится.
У операторов въездного туризма остаются всего два потенциально крупных рынка — Индия и Иран. Количество прибытий из этих стран демонстрирует позитивную динамику, но их едва ли хватит, чтобы заместить выпавших туристов из «недружественных» стран и КНР.
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