Губернатор Севастополя Развозжаев сообщил о прощании с погибшим при пожаре на крейсере «Москва» Иване Вахрушеве

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23 апреля 2022, 00:48 Источник: Михаил Развозжаев

Иван Вахрушев, погибший на крейсере «Москва», фото: vk.com/razvozhaev_m

На ракетном крейсере «Москва» 14 апреля погиб старший мичман, старшина котельной команды дивизиона живучести электромеханической боевой части Иван Вахрушев. Без вести пропали 27 членов экипажа. Информацию о судьбе членов экипажа гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Москва» 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ в пятницу, 22 апреля, сообщило Минобороны России.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в тот же день сообщил о прощании с Иваном Леонидовичем Вахрушевым. Развозжаев написал в соцсетях, что мичман руководил своей командой, вывел матросов когда начался пожар. После этого Вахрушев спустился, заглушил котельную. А сам уже не успел выбраться. Моряк «совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев», - написал губернатор Севастополя и призвал помнить и гордиться героем.

Михаил Развозжаев рассказал, что Иван Вахрушев служил по призыву, в 2000 году стал командиром отделения водолазов войсковой части сторожевого корабля «Ладный» ЧФ. Нес службу на сторожевых кораблях, фрегатах, крейсерах. В последнее время служил на крейсере «Москва».



В 2017 году Иван Вахрушев участвовал в выполнении специальных задач на территории Сирии.

Мичману Ивану Вахрушеву был 41 год.