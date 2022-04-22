Минобороны сообщило о потерях среди членов экипажа ракетного крейсера «Москва»: погиб 1 человек, пропали без вести 27

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22 апреля 2022, 22:32 Источник: ТАСС

Ракетный крейсер "Москва", MOD Russia/globallook.com

Министерство обороны РФ в пятницу сообщило о судьбе экипажа затонувшего 14 апреля флагманского ракетного крейсера «Москва». По данным министерства, погиб 1 человек, еще 27 пропали без вести.

«Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», - сообщили в военном ведомстве. Как говорится в сообщении, после инцидента «большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота».

По информации Минобороны, ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота РФ 14 апреля затонул при буксировке в пункт назначения в условиях шторма в Черном море. До этого на судне произошел пожар. Крейсер получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса.