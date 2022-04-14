Минобороны РФ сообщило, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма

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14 апреля 2022, 23:15 Источник: ТАСС

MOD Russia, globallookpress.com

Ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ в четверг, 14 апреля, затонул при буксировке в пункт назначения в условиях шторма в Черном море. Информацию об этом инциденте с военным кораблем сообщило в этот же день Министерство обороны России.

По данным Минобороны РФ, корпус корабля ранее был поврежден во время пожара от детонации боезапаса, - передает ТАСС.

Члены экипажа крейсера "Москва" были эвакуированы на находившиеся в районе корабли Черноморского флота РФ.

В сообщении ведомства 14 апреля говорится, что "при буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость, и в условиях штормового волнения моря военный корабль затонул".

О пожаре на крейсера "Москва" Минобороны сообщило ранним утром 14 апреля. Днем стало известно от военных, что очаг возгорания на корабле локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены. Основное ракетное вооружение не повреждено. Крейсер сохранил плавучесть.

Министерство обороны РФ сообщало: "Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт. Причины пожара устанавливаются".

Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 "Москва" был построен на Николаевском кораблестроительном заводе им. 61 коммунара. Был принят на вооружение 30 января 1983 года. Основное вооружение корабля — 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан". Также имеется противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия, комплексы ПВО. Экипаж крейсера — 510 человек.