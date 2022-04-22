Собянин: В Москве с 2011 года отреставрировано 1 820 памятников архитектуры

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22 апреля 2022, 17:34

Фото М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации Малороссийского подворья на ул. Маросейка и вручил нагрудные знаки «Почетный реставратор города Москвы» выдающимся мастерам реставрационной отрасли.



«Москва за 10 лет прошла много кризисов, много проблем, но тем не менее ни на один месяц, ни на один год не останавливалась масштабная программа по реставрации, восстановлению памятников истории, культуры Москвы. За эти годы было отреставрировано около 2 тыс. объектов. Только в прошлом году мы закончили реставрацию на 200 объектах. В этом году - на 66, хотя год только начался», - сказал Сергей Собянин.



По его словам, программа реставрации объектов культурного наследия в Москве будет сохранена в полном объеме, несмотря на экономические сложности.



«Всю нашу программу, которую мы намечали, несмотря на экономические сложности, мы приняли решение оставить ее в полном объеме. Это не только создание рабочих мест реставраторов, строителей, инженеров, архитекторов, но и, конечно, продолжение восстановления нашего любимого города», - отметил Сергей Собянин.



Также мэр обратился со словами благодарности к реставраторам, получившим нагрудные знаки «почетный реставратор города Москвы».



«Огромное спасибо хотел сказать коллегами, которые сегодня здесь находятся, которые посвятили большую часть своей жизни вопросам архитектуры, истории, реставрации и принимали участие в восстановлении большого количества памятников города Москвы, которые мы все любим. Огромное вам спасибо», - сказал мэр столицы.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что комплексная реставрация Малороссийского подворья была проведена в 2018-2021 годы. Специалисты восстановили исторический облик здания и приспособили его для современного использования.



Работы были выполнены за счет частных инвестиций, общий объем которых составил почти 1,5 млрд руб.



По итогам работ дом сохранил свою историческую функцию жилого многоквартирного. Помещения под офисы будут только на первом этаже. На втором и третьем этажах расположено 29 квартир с отделкой. По бокам здание фланкируют двухэтажные флигели, в которых обустроено еще четыре квартиры с отдельными входами с внутреннего двора.



Проведены работы по реставрации сохранившихся фрагментов живописи, которые находились в помещении бывшей церкви на третьем этаже. Росписи были выполнены в конце XIX века неизвестными мастерами.



Всего с 2011 года в Москве отреставрированы 1 тыс. 820 объектов культурного наследия. В результате доля московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилась с 39% в 2010 году до 4,5% в 2021 году.



На данный момент в Москве - 902 действующих разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия: 604 - на производственные работы, 298 - на научно-исследовательские работы.



