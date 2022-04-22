Московские чиновницы ответят перед законом по делу о гибели 14 детей на Сямозере

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22 апреля 2022, 13:14 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

В Басманном суде Москвы состоялись прения по делу бывших сотрудниц департамента труда и социальной защиты московской мэрии Татьяны Барсуковой и Елены Семкиной. Их обвиняют в халатности, из-за которой в 2016 году на карельском Сямозере погибли 14 детей. Прокуратура считает, что чиновницы утвердили техзадание на детский отдых, которое не гарантировало необходимых мер безопасности.



Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Группа детей под руководством инструкторов вышла в поход на каноэ и попала в шторм, несмотря на предупреждение МЧС. Руководитель детского лагеря Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов утвердили поход. Они опасались, что за неисполнение плана мероприятий ООО «Парк-отель "Сямозеро"» могли бы лишить финансирования на следующий год.



В итоге одна из попавших в шторм лодок перевернулась, 14 подростков в возрасте от 11 до 15 лет утонули. Известно, что руководство ООО сообщило о трагедии в МЧС лишь на следующий день, из-за чего к поискам пропавших спасатели приступили слишком поздно.



Елену Решетову и Вадима Виноградова приговорили к 9,5 годам колонии общего режима. Московские чиновницы Татьяна Барсукова и Елена Семкина обвиняются в том, что в нарушение должностного регламента они поручили подготовку технического задания для государственного тендера по закупке путевок школьникам из малоимущих семей своей сотруднице, которая изготовила проект, «не обеспечивающий безопасное выполнение программы отдыха в детском лагере».



По версии следствия, обвиняемые, не изучив проект должным образом, «утвердили техзадание для проведения электронного аукциона, которое не гарантировало присутствие в оздоровительном учреждении специалистов, а также наличие необходимого и исправного туристического снаряжения».



Адвокаты чиновниц настаивают на отсутствии причинно-следственной связи между действиями обвиняемых и трагедией и просят подзащитных оправдать. Они утверждают, что руководители детского лагеря откровенно пренебрегали условиями контракта, заключенного с ними правительством Москвы. По версии стороны защиты, были нарушены все правила безопасности и прежде всего то, которое обязывает проводить «водный поход», на спокойной воде, а не в преддверии шторма. При этом работники лагеря должны были оповестить о мероприятии МЧС, чего также сделано не было. Адвокаты чиновниц подчеркивают, что обвиняемые о происходящем знать не могли.



Тем не менее прокуратура запросила для Татьяны Барсуковой и Елены Семкиной соответственно 6 лет 11 месяцев и 6 лет 10 месяцев колонии. Приговор будет оглашен 16 мая.



