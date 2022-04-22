Депутат Госдумы Матвейчев предложил по воскресеньям ограничить время работы гипермаркетов

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22 апреля 2022, 09:16

супермаркет, pixabay.com

Депутат Государственной думы Олег Матвейчев в письме на имя руководителя Минпромторга Дениса Мантурова предложил изменить режим работы крупных гипермаркетов по воскресеньям. Об этом сообщили журналисты.

В письме депутата отмечается, что сокращение часов работы крупных гипермаркетов даст возможность развития для фермерских рынков РФ, так как в настоящий момент мер по поддержке малых предприятий в сфере сельского хозяйства недостаточно.

Как сообщает RT, Олег Матвейчев попросил Дениса Мантурова рассмотреть вопрос о целесообразности внесения соответствующего законопроекта.