Камон, хамон, или Кто будет в Волгограде тормозить цены

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24 августа 2021, 16:01

В России стали готовить закон о тотальном госрегулировании цен на продукты

Краснодарский бизнесмен и создатель сети «Магнит» Сергей Галицкий как-то объяснял, что потребитель не обращает внимания на цену продуктов, если его расход на продовольственную корзину не превышает 20% от дохода. Тогда ему без разницы, сколько стоит хамон или любимая марка молока. Но по сегодняшним доходам волгоградцев и ценникам в магазинах и на рынках понятно, что на еду среднестатистическому жителю региона приходится тратить даже не четверть, а как минимум половину, а то и больше. Работаем за еду, а остального хватает разве что на оплату коммуналки.

На носу у нас что? Правильно, выборы, а значит, эту тему начали крутить политики, заговорив о проблеме «борщевого набора» и обуздании цен на другую популярную еду.

«Путин поручил искать сговор цен на продукты питания. Как реакция - в России стали готовить закон о тотальном госрегулировании цен на продукты. Итог будет закономерный, даже хотя бы потому, что в сущности, тормозить рост цен будут те же, кто обещает несколько лет подряд завалить страну и весь честной мир качественной и недорогой продукцией», - знает волгоградский фермер Андрей Прошаков, который уже однажды рассказывал Путину о бедах сельхозпроизводителей.

Тут на днях губернатор Андрей Бочаров победно отрапортовал об урожае-2021 - в регионе преодолен рубеж в 3,3 миллиона тонн зерна, по его подсчетам область легко соберет в этом году все 4 миллиона. Тут бы порадоваться всем, но увидев, что ценники на хлеб легко взяли новую высоту, не получается.

«Я бы мог сегодня злорадно напомнить, что последние годы говорил, к чему приведёт монополизация сельского хозяйства и производство продуктов питания и торговли, но не буду. Только передам привет советникам губернатора по сельскому хозяйству, депутатам всех уровней, утверждавшим, что «Чем больше агрохолдинг, тем он эффективней, а значит и продукты в магазинах будут намного дешевле, - убеждён Андрей Прошаков. - Привет, да и ещё один совет, перестаньте хоть сейчас врать и выглядеть смешно, говоря о сезонных ценах и мировых тенденциях на подорожание продуктов в Европе. Возможно, вы не знаете, но сегодня посредством интернета любой пенсионер может узнать на них цену в зарубежном магазине. Всё это смотрится очень символичным подарком к 30 - летию ГКЧП, эдакие решения и постановления из СССР. По факту - это советская система регулирования, от которой мы хотели сбежать тридцать лет назад. Но, уничтожая мелкого предпринимателя (в любой отрасли), и создавая «дотационные колхозы» от нефтегазовых до сельхозпредприятий, мы, как и хотело ГКЧП, вернулись строить коммунизм. С чем я сторонников СССР и поздравляю. А остальных - с оздоровительным бегом на месте».

Есть в возведении сегодняшних агрохолдингов сходство с построением Волжско-Камского каскада ГЭС, когда нам объяснили, что теперь паводок станет регулируемым, и человек сможет дать земле воды столько, сколько нужно. В результате имеем Волгу без рыбы и сухую пойму без воды.

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