Виталий Милонов предложил перед Пасхой учить детей в школах печь куличи и красить яйца

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21 апреля 2022, 10:41

фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учить детей в школах готовить традиционные блюда для церковного праздника Пасха - печь куличи и красить яйца. Парламентарий считает, что можно потом проводить конкурсы на самые красивые работы. «Дети будут точно рады», - подчеркнул депутат.

Агентству городских новостей «Москва» Милонов выразил мнение, что если школьников будут учить основам традиционной кухни, ничего плохого не будет. Куличи и яйца являются частью нашей культуры, если дети будут знать о традиции, это сделает их внутренний мир и способности богаче, - сказал депутат. «Девочки и мальчики после школы будут более приспособлены к жизни», - полагает он.

По мнению Милонова, на Пасху «куличи не едят только законченные либералы, у которых дым идет, если они съедят кулич».

Врач-кардиолог ранее дала совет не есть свежайшие куличи, выпекать их не за день до праздника, а в четверг, чтоб он немного стал к воскресенью подсохшим.