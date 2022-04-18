Зеленский передал заполненную анкету для получения Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюза

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18 апреля 2022, 21:48 Источник: РИА Новости

В. Зеленский, фото: Sergey Starostenko/globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский в понедельник передал главе представительства Европейского союза на Украине Мати Маасикасу заполненную анкету для получения Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюз.

Зеленский отметил, что этот этап проходит с необычайной скоростью. Президент Украины перед передачей опросника опубликовал видео в своем Telegram-канале, он поблагодарил своих соратников за быстрое заполнение анкеты и большую команду ЕС, позволившую так быстро пройти процесс.

"Даже этот этап получения статуса кандидата ЕС, — опросник и ответы на него, — такая процедура проходит годами и хочу поблагодарить за эту скорость, не только нашу команду, которая быстро отвечала, но и вашу большую команду, которая дает нам возможность пройти эту процедуру за недели или пару месяцев", — говорит Зеленский.

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква накануне сообщил, что Украина полностью заполнила опросник, который позволит Еврокомиссии рекомендовать Совету ЕС запуск процедуры переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Анкету Зеленскому в Киев привезла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита 8 апреля.