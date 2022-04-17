Украина полностью заполнила опросник, необходимый для вступления в Евросоюз

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17 апреля 2022, 22:18 Источник: РБК

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Украина полностью заполнила опросник, который позволит Еврокомиссии рекомендовать Совету ЕС запуск процедуры переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Об этом в эфире украинского телеканала «1+1» заявил в воскресенье заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

Документ передала Владимиру Зеленскому председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего визита в Киев 8 апреля, пообещав содействие в том, чтобы опросник был заполнен максимально быстро.

«Прошла неделя, и сегодня можно констатировать, что тот документ, который предоставила госпожа Урсула, заполнен украинской стороной», — сказал Жовква. По его словам, теперь Еврокомиссия проведет анализ на предмет того, выполняет ли Украина критерии членства в ЕС, и рекомендует Совету ЕС запустить процедуру переговоров о ее вступлении в союз.

Как надеется Жовква, статус кандидата в члены ЕС Украина сможет получить уже в июне.