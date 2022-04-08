Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, необходимый для запуска процедуры вступления в Евросоюз

Аргументы Недели → Политика 13+

8 апреля 2022, 21:39 Источник: ТАСС

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский, Michael Fischer/dpa/globallook.com

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев в пятницу передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник. Его заполнение позволит запустить процедуру вступления страны в Евросоюз.

После заполнения опросника Еврокомиссия сможет рекомендовать Совету ЕС запуск процедуры переговоров о вступлении Украины в состав Евросоюза. Фон дер Ляйен пообещала Зеленскому помочь в заполнении этого документа.

«Опросник должен быть заполнен, это вопросы для [вынесения] формальной позиции в качестве рекомендации Европейскому союзу. Мы готовы 24 часа семь дней в неделю помогать вам заполнить этот опросник. Поэтому сформулировать эту позицию можно будет не как обычно в течение лет, а в течение недель, если мы будем тесно работать вместе» - заявила фон де Ляйен, передавая Зеленскому документ.

Глава ЕК не стала отвечать на вопрос журналистов, когда конкретно можно ожидать вступления Украины в ЕС, но при этом выразила надежду, что «Украина и демократия выиграют войну». Она также пообещала Киеву, что Евросоюз окажет всемерную поддержку стране на пути восстановления и проведения реформ, которые «позволят проложить путь к вступлению Украины в ЕС».

2 апреля Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров с главой Европейского парламента Робертой Метсолой была достигнута «конкретика» по поводу перспектив вступления Украины в Евросоюз.