Зеленский заявил, что на встрече с главой ЕП Метсолой прозвучала конкретика по вступлению Украины в Евросоюз

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2 апреля 2022, 07:49

президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров с главой Европейского парламента Робертой Метсолой была достигнута "конкретика" по поводу перспектив вступления Украины в ЕС.

Владимир Зеленский уточнил, что в рамках беседы обсуждалось, как ускорить вступление Украины в Европейский союз. По словам политика, конкретика в данном вопросе есть.

Президент Украины также заявил, что на переговорах с главой Европарламента затрагивались темы поставок оружия Киеву и усиления санкций в отношении Российской Федерации.