Представитель МИД Китая Лутун заявил, что Пекин не может повлиять на ситуацию на Украине

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2 апреля 2022, 07:13 Источник: РИА "Новости"

флаг Китая, pixabay.com

Глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, комментируя саммит лидеров Китая и стран ЕС, который состоялся накануне, заявил, что Пекин не может требовать от Москвы завершения спецоперации на Украине.

Ван Лутун отметил, что на второй день специальной операции председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным, а уже через несколько дней состоялся первый раунд переговоров между Москвой и Киевом.

Дипломат обратил внимание на то, что к настоящему моменту прошло уже пять раундов обсуждений, а также добавил, что китайская сторона видит некоторый прогресс.