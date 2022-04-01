Генерал Мизинцев предупредил о ложных сообщениях Украины о ВМФ РФ и призывах к отказу от использования морского гумкоридора

Аргументы Недели → Политика 13+

1 апреля 2022, 22:29 Источник: РИА Новости

порт в Одессе, фото: pixabay.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в пятницу заявил, что Россия выявила на международном канале связи абонента, передающего на украинском языке ложные сведения о возможных провокациях со стороны российского ВМФ России.

Также этот абонент призывал к отказу от использования морского гуманитарного коридора. Как уточнил Мизинцев, "российской стороной фиксируются случаи работы на 16-м международном канале УКВ-радиосвязи неизвестного абонента, передающего ложную информацию на украинском языке о возможных провокациях со стороны Военно-морского флота РФ и призывами к отказу от использования морского гуманитарного коридора".

Мизинцев подчеркнул, что эти действия можно расценивать только как прикрытие своих бесчеловечных решений – оставить иностранные суда и экипажи в портах Украины в качестве "живого щита".

Он вновь призвал Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на киевские власти для деблокирования и обеспечения безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины.