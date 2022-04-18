Ушел из жизни бывший директор СВР, Герой России Вячеслав Трубников

Аргументы Недели → Общество 13+

18 апреля 2022, 18:06 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Бывший директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников умер 18 апреля. Трубникову было 77 лет.

25 апреля ему исполнилось бы 78 лет.

Руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов в понедельник сообщил, что сегодня ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Вячеслав Иванович Трубников. Руководство и коллектив СВР выразили искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича.

Вячеслав Иванович Трубников родился 25 апреля 1944 года в Иркутске. После войны семья вернулась в Москву. С золотой медалью Трубников окончил физико-математическую школу при МГУ и поступил в Московский государственный институт международных отношений. Его специальностью были страны Востока.

После окончания в 1967 году МГИМО Трубников поступил на службу во внешнюю разведку. В 1971-1977 и 1984-1990 годах находился в долгосрочных загранкомандировках в Индии и Бангладеше. В 1990 году возглавил одно из подразделений центрального аппарата разведки. В январе 1992 года был назначен первым заместителем директора СВР, а с января 1996 года по май 2000 года был директором СВР.