Глава комитета ГД Казакова: школьные программы необходимо стандартизировать

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18 апреля 2022, 17:01 Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

С предложением привести к единому стандарту учебные программы, пособия и дисциплины выступила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, сообщает РИА Новости.

Стандартизация обучения, по мнению Казаковой, необходима для создания единой и четкой программы. Она отметила, что вариативность в учебных программах связана с некорректно сформулированным законом «Об образовании». В формулировке закона имеется противоречие: соглано ему объем знаний учащегося определяется «примерной образовательной программой».

Чтобы привести все к единому вариант глава комитета Госдумы предложила «ввести в закон понятие «основная образовательная программа». Оно предполагает «единый учебный план, рабочие программы, дисциплины, учебники и учебные пособия, единую программу воспитания».