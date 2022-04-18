Вместе мы можем сотворить добро

Аргументы Недели. Волгоград → Общество 13+

18 апреля 2022, 16:06 Елена ТУМАНОВА

Приехав вручать подарки сотрудники налоговых органов увидели, что сестрёнкам нужна более серьёзная помощь

У всех людей в жизни есть мечта – кто-то мечтает о современном автомобиле, кто-то о квартире или о поездке на море. А мама Даши, Кристины и Дины мечтает, чтобы все ее дочери могли ходить, разговаривать, общаться. И делает для этого все возможное и невозможное.

Одиннадцатилетние Даша, Кристина и Дина - три сестры-близняшки, имеющие проблемы со здоровьем, у них – инвалидность и тяжелый диагноз – ДЦП.

В школу ходит только Дина – у неё форма болезни более легкая, и девочка занимается лепкой, рисованием, даже посещает литературный кружок. Две другие сестры вынуждены оставаться дома. Весёлые игры с ровесниками – не для них. А девочки так тянутся контактировать со взрослыми и детьми. Любые знаки внимания - как глоток свежего воздуха, дорого любое искреннее общение.

Мама воспитывает дочек одна, поскольку папа умер, когда девочкам ещё не было и двух лет. Все тяготы бытовых забот легли на мамины плечи. Ведь детей нужно и накормить, и одеть, и искупать, и погулять с ними и позаниматься – все нужно успеть одной. Большую помощь маме оказывает Дина, которая по возможности часть забот берёт на себя. Но всё равно у мамы, которая по понятным причинам не может работать и тянет всех троих одна, целый день занят бытовыми хлопотами.

Ведь даже когда в семье один особенный ребёнок, воспитывать, лечить, реабилитировать и ухаживать за ним это огромный труд, а уж если таких детей трое, а мама одна на всех, это настоящий подвиг.

Впервые с этой семьёй сотрудники налоговых органов Волгоградской области познакомились в канун Нового года, приняв участие в благотворительной акции «Елка желаний», в ходе которой любой человек мог выбрать посильное для него желание детей.

Приехав вручать подарки сотрудники налоговых органов увидели, что сестрёнкам нужна более серьёзная помощь, что они не могут остаться равнодушными и обязательно должны помочь этой семье. Выяснили, что есть такое медицинское устройство «ЭкзоБот», который дарит замечательные возможности при реабилитации больных ДЦП. Аппарат позволяет удерживать вертикальное положение тела и тренировать самостоятельную ходьбу. Даже ежедневное пассивное стояние в течение трех часов останавливает развитие негативных последствий от долговременного лежания и сидения. Аппарат же не только позволяет пассивно стоять, но трансформирует вертикальное положение в движение, соответствующее движению здорового человека.

Любой сотрудник налоговых органов Волгоградской области мог внести посильную для него сумму для покупки специального реабилитационного оборудования.

На сегодняшний день купили и вручили один аппарат «ЭкзоБот», который девочки используют по очереди. Движение – это жизнь. Ходьба, ещё недавно недоступная и невозможная для сестричек, сегодня становится реальностью.

Медицинское устройство, конечно, не решит всех проблем семьи, но каждый шаг, который будет сделан самостоятельно такими особенными детьми, приближает их к возможности адаптироваться в обычной жизни, а кроме того дает возможность маме заниматься другим делами по дому.

- Да, эта история случилась под Новый год, но, выполнив одно желание, мы коллективом решили провести не только разовую акцию помощи, но и дальше помогать этой замечательной семье. Ведь такой аппарат имеет размер под определенный вес и рост, когда девочки подрастут, им нужен будет другой. Поэтому мы решили продолжать дружить и постоянно помогать им во всем, чем только сможем, - рассказал руководитель Управления ФНС по Волгоградской области Роман Иванов.

В Волгоградской области несколько тысяч детей, имеющих особенности в развитии. Им требуется постоянный уход и дополнительная помощь. Мы предлагаем всем предприятиям и организациям Волгоградской области, которым не безразлично будущее таких детей, оказывать помощь семьям, в которых есть дети, требующие дополнительной заботы и особенного внимания. Любая помощь в таком случае не будет лишней.