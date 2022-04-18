МИД: Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии

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18 апреля 2022, 15:36 Источник: РИА Новости

фото via Globallookpress.com

Москва высылает часть сотрудников посольства Болгарии, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел России.

В заявлении ведомства говорится, что 18 апреля посол Республики Болгарии в РФ получил ноту министерства о статусе persona non grata.

МИД РФ отметил, что такая санкция является ответной на безосновательное решение выслать десятерых послов РФ из Софии.

Ранее первый секретарь посольства России в Болгарии был объявлен в пятницу персоной нон грата, ему дали 72 часа, чтобы покинуть страну.