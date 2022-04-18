За сутки в России выявили 9 434 новых случая заражения коронавирусом

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18 апреля 2022, 12:50

ПЦР тест, Frank Hoermann / SVEN SIMON

За минувшие сутки в России выявили 9 434 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что по состоянию на 18 апреля текущего года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 058, снизившись по сравнению с 17 апреля на 27,2%.

За прошедшие 24 часа в России скончались 213 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели в стране за вышеуказанный период 14 324 человека.