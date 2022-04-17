В Челябинской области за сутки ковидом заболело 237 человек

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17 апреля 2022, 11:06 Анна Семенова

Уровень заболеваемости не растет, но и не падает. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Вновь выросли цифры по смертности.

Вчерашний день порадовал резким снижением смертности, от коронавируса скончалось два человека. Сегодня цифры выросли втрое, не справились с болезнью сразу шестеро южноуральцев. Врачи выписали по выздоровлению 224 человека, а поставили на учет 237 человек с положительным ПЦР-тестом, из них 25 школьников.

На 17 апреля в регионе переносят COVID-19, подтвержденный анализом, 4 287 человека.

Россиянам также рассказали о том, что вакцину «Конвасэл», которую зарегистрировали в марте, придется еще подождать. Сейчас проходят необходимые согласования, определяется и цена препарата. После этого ампулы поступят в широкий оборот, привиться можно будет по месту жительства и в мобильных пунктах.