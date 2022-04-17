Заммэра Москвы Ракова: с 2022 года врачи общей практики начнут проходить повышение квалификации

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17 апреля 2022, 15:30 Источник: Радио Sputnik

Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

Согласно масштабной программе повышения квалификации столичные врачи общей практики пройдут обучение, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Московские врачи пройдут повышение квалификации благодаря программе, реализуемой в 2022 году. Ракова заявила, что обучение будет проводиться по направлениям «кардиологии, неврологии, офтальмологии, лор-патологии».

Заммэра добавила, что переподготовка врачей общей практики повысит уровень медицинских услуг. Особое внимание, по ее словам, будет уделяться гражданам с хроническими заболеваниями.

Также появится новый проект — проактивное диспансерное наблюдение категории пациентов с хроническими заболеваниями в поликлиниках. Такая практика поможет контролировать каждого пациента и отслеживать его здоровье более детально.

Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщила, что задержек с капремонтом московских поликлиник из-за введённых санкций не будет