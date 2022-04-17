Заммэра по вопросам соцразвития Ракова: промедлений с программой капремонта поликлиник Москвы не будет

Задержек с капремонтом московских поликлиник из-за введённых санкций не будет, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Промедлений с капитальным ремонтом московских поликлиник из-за рестрикций со стороны Запада не ожидается, сообщила заммэра по социальному развитию. По ее словам, возникли «небольшие проблемы» с поставкой строительных материалов, однако ответственные по программе задействуют российских производителей.
Также Ракова добавила, что план на год с ремонтом 60 поликлиник будет осуществлён.
«Уже сейчас мы приступили к ремонту 88 поликлиник, в ближайшие дни ещё четыре поликлиники войдут в ремонт и 38 поликлиник уже вышли из ремонта», - уточнила Анастасия Ракова.