Заммэра по вопросам соцразвития Ракова: промедлений с программой капремонта поликлиник Москвы не будет

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17 апреля 2022, 09:30 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

Задержек с капремонтом московских поликлиник из-за введённых санкций не будет, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Промедлений с капитальным ремонтом московских поликлиник из-за рестрикций со стороны Запада не ожидается, сообщила заммэра по социальному развитию. По ее словам, возникли «небольшие проблемы» с поставкой строительных материалов, однако ответственные по программе задействуют российских производителей.

Также Ракова добавила, что план на год с ремонтом 60 поликлиник будет осуществлён.

«Уже сейчас мы приступили к ремонту 88 поликлиник, в ближайшие дни ещё четыре поликлиники войдут в ремонт и 38 поликлиник уже вышли из ремонта», - уточнила Анастасия Ракова.