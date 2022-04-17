Минобороны РФ: лучшее, что ждет воюющих на стороне Киева иностранных наемников — длительные сроки тюремного заключения

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17 апреля 2022, 13:05

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков

Минобороны РФ предупредило, что иностранных наемников, воюющих на стороне киевского националистического режима на Украине, ждет суровое наказание.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в воскресенье заявил, что наемники из разных стран мира прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян, они не являются комбатантами. "Поэтому лучшее, что их ждет — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения", — подчеркнул российский генерал.

По данным Минобороны России, киевский режим привлёк на Украину порядка сети тысяч наемников из разных стран мира, больше всего из Польши. Сейчас их осталось менее пяти тысяч. Российские военные за период спецоперации на Украине уничтожили 1035 наемников, 912 наемников отказались воевать и сбежали.

В окружении на территории «Азовстали» в Мариуполе оказались порядка 400 иностранных наемников

Россия 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".