Киевские власти привлекли около семи тысяч наёмников из США, Польши, Канады, Великобритании и других стран

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17 апреля 2022, 11:33

фото: vk.com/dnr_online_su

Киевский националистический режим привлёк на Украину порядка сети тысяч наемников из разных стран мира, больше всего из Польши. Сейчас их осталось менее пяти тысяч. Минобороны РФ призвало наемников, заблокированных в Мариуполе на "Азовстали", сдаться.

Уточненные сведения в воскресенье, 17 апреля привел официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным генерала, Киев привлёк на Украину 824 иностранных наемников из 63 государств. Из Польши прибыли 1717 человек. Около полутора тысяч наёмников прибыло из США, Канады и Румынии. Из Великобритании и Грузии - примерно по 300 человек. С подконтрольных Турции районов Сирийской арабской республики прибыли 193 человека.

Конашенков рассказал, что подавляющая часть наёмников сейчас распределена в составе украинских группировок в городах Киев, Харьков, Одесса, Николаев и Мариуполь.

По данным Минобороны РФ, распределением иностранных боевиков по группировкам занимается "региональный координационный штаб" так называемого "интернационального легиона обороны Украины" в городе Белая церковь под Киевом.

В результате боевых действий численность наёмников постоянно снижается. Их осталось 4877 человек.

В настоящее время порядка 400 иностранных наемников из состава украинской военной группировки находятся в окружении на территории предприятия "Азовсталь" в Мариуполе.