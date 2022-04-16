Минобороны показало кадры встречи главкома ВМФ адмирала Евменова с экипажем затонувшего ракетного крейсера «Москва»

Аргументы Недели → Общество 13+

16 апреля 2022, 20:31 Источник: Telegram

Скриншот из видео: Telegram/mod_russia

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом в субботу встретились в Севастополе с экипажем ракетного крейсера «Москва». Видео встречи опубликовал телеграм-канал министерства обороны.

«Адмирал Николай Евменов довел экипажу крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-Морском Флоте», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ранее министерство обороны РФ, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва», получивший повреждения в результате пожара, затонул 14 апреля при буксировке в условиях шторма.