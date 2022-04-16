Доходы губернатора Московской области Андрея Воробьева выросли за год в три раза и составили 253,8 млн рублей

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16 апреля 2022, 17:51 Источник: Сайт правительства Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, Kremlin Pool/globallook.com

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заработал в прошлом году 253,8 млн рублей — это в три раза больше, чем годом ранее, следует из декларации о доходах чиновника, размещенной на сайте правительства области. Годом ранее Воробьев задекларировал доход в 79,8 млн рублей.

Кроме того, в его пользовании находятся два земельных участка: один - площадью около 10,3 тыс. кв. м, второй - в 197 кв. м, жилой дом в 976,8 кв. м, хозблок в 88,9 кв. м, гараж в 541,9 кв. м, бассейн со спортзалом площадью более 871 кв. м.

В декларации указана также квартира площадью 195 кв. м, которой владеет один из несовершеннолетних детей губернатора.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в 2021 году задекларировал доход в размере 10,2 миллиона рублей.