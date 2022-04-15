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15 апреля 2022, 17:31 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Российской Федерации Владимир Путин в 2021 году задекларировал доход в размере 10,2 миллиона рублей. Вышеуказанная сумма почти на 200 тысяч больше, чем политик заработал годом ранее.

Данные о доходах, расходах, имуществе, а также об обязательствах имущественного характера Владимира Путина за 2021 год были опубликованы в пятницу, 15 апреля, на официальном сайте Кремля.

В декларации главы государства значатся квартира, площадь которой составляет 77 квадратных метров и гараж. В пользовании президента – еще одна квартира площадью 153,7 квадратных метра и гаражное место, размер которого 18 квадратных метров. Задекларированы также два автомобиля "ГАЗ М21", "Нива" и прицеп "Скиф".