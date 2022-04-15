Песков: президент Путин не планирует проводить совещание для обсуждения причин пожара на утонувшем крейсере «Москва»

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15 апреля 2022, 13:27

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует проводить совещание для обсуждения причин пожара на утонувшем ракетном крейсере Черноморского флота «Москва». Соответствующую информацию в ходе беседы со СМИ озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин не планирует проводить совещание для обсуждения причин пожара на утонувшем крейсере "Москва"», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Ранее на текущей неделе министерство обороны России сообщило, что корабль «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения в условиях шторма в Черном море.