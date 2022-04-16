Французский бренд L'Occitane закрывает все магазины и онлайн-продажи в России

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16 апреля 2022, 15:49 Источник: РИА Новости

Магазин L'Occitane, Belinda Jiao/globallook.com

Французская компания L'Occitane, производитель натуральной косметики и парфюмерии, объявила о закрытии всех своих магазинов, в том числе онлайновых, на территории РФ. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-релизе.

В документе говорится, что после начала специальной военной операции, «в ответ на трагедию для населения Украины», компания значительно сократила свой бизнес в РФ. А теперь решила окончательно уйти с российского рынка.

«Учитывая огромные человеческие страдания, вызванные эскалацией военных действий на Украине и в целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии, мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России», - говорится в пресс-релизе.