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За сутки в России выявили 11 095 новых случаев заражения COVID-19

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За сутки в России выявили 11 095 новых случаев заражения COVID-19
тесты на COVID-19, Federico Gambarini/dpa

За минувшие сутки в России зарегистрировали 11 095 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на субботу, 16 апреля, количество госпитализаций за сутки составило 2 923 человека и по сравнению с предшествующими сутками увеличилось на 1,95%.

За прошедшие 24 часа в России скончались 240 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За вышеуказанный период выздоровели 19 006 пациентов.

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