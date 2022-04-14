Греция отменяет сертификаты вакцинации и ковид-паспорта

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14 апреля 2022, 15:22 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Фото: Point.md

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис объявил об ослаблении действующих мер по предотвращению распространения коронавируса. С 1 мая до 31 августа отменяется использование сертификатов вакцинации, паспорта вакцинации. Так Греция надеется привлечь туристов и не потерять объем туристического потока. Отменяются также тесты для посещения любых государственных учреждений и общественных мест в закрытых помещениях, а также открытых кафе, салонов красоты, магазинов.

После 31 августа данные правила могут быть пересмотрены и в случае необходимости возвращены. Ученики вернутся после каникул в школу. Тесты и самотестирование также отменяются. Работники (кто без прививки и не болел) будут делать рапид-тест один раз в неделю.



Маски в закрытых помещениях будут обязательны до 31 мая. По словам министра здравоохранения, с 15 апреля будет отменен штраф в размере 100 евро для тех, кто не был вакцинирован (речь о людях в возрасте старше 60 лет).