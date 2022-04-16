Православные верующие встречают Лазареву субботу

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16 апреля 2022, 08:01 Источник: РИА "Новости"

церковь, pixabay.com

В субботу в Русской православной церкви вспоминают Воскрешение праведного Лазаря, которое совершил Иисус Христос. Лазарь жил селении Вифания и скончался за четыре дня до прихода туда Христа.

Согласно преданию, Иисус пришел к пещере, где был погребен Лазарь, и воскликнул: "Лазаре! Иди вон". После этого человек ожил и вышел из пещеры. Так Христос показал власть над смертью и уверил людей во всеобщем воскресении мертвых перед Страшным судом.

Празднование Лазаревой субботы началось в православных храмах в пятницу вечером.