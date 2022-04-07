Православные верующие отмечают Благовещение

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7 апреля 2022, 07:36 Источник: РИА Новости, ТАСС

Vadim Nekrasov/globallookpress.com

Православные верующие 7 апреля отмечают Благовещение пресвятой Богородицы. Благовещение - это один из главных православных праздников, один из "двунадесятых" или 12 главных церковных праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Божией Матери. Его всегда отмечают 7 апреля.

В основе Благовещения - предание о явлении архангела Гавриила Деве Марии, чтобы возвестить - она станет матерью Бога - Спасителя мира, миссия которого - искупить грехи человечества.

На вопрос Богородицы, как она оставаясь непорочной родит ребенка, архангел Гавриил рассказал, что на нее снизойдет Святой Дух и сила Всевышнего.

Сегодня, за девять месяцев до Рождества Христова (7 января), это вспоминают верующие.

На Русь праздник пришел в X веке вместе с христианством. В России сложился обычай выпускать в этот день птиц из клеток.

Протоиерей Максим Козлов рассказал, что выпускание птиц на волю – "один из добрых народных обычаев, связанных с праздником Благовещения", традиция возродилась при святейшем патриархе Алексии II. Птиц, как правило голубей, выпускают "во внебогослужебном порядке после Божественной литургии". Священник отметил, что что по евангельскому повествованию голубь связан с Духом святым и "символически его выражает". Напомним, голубь принес Ною весть об окончании потопа.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Благовещение обычно служит праздничную Божественную литургию, после чего выпускает в небо белых голубей.





