ТАСС: экипаж погибшего в Черном море крейсера «Москва» доставлен в Севастополь

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15 апреля 2022, 15:12 Источник: Telegram-канал ТАСС

Ракетный крейсер «Москва», MOD Russia / globallookpress.com

Экипаж погибшего в акватории Черного моря ракетного крейсера «Москва» доставлен в город Севастополь. Соответствующие сведения оказались в распоряжении ТАСС.

«Экипаж ракетного крейсера "Москва", погибшего 14 апреля в Черном море после пожара и детонации боезапаса, доставлен в Севастополь, сообщил источник в морских кругах», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин не планирует проводить совещание для обсуждения причин пожара на утонувшем корабле.