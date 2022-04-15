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Адмирал Владимир Валуев: Балтфлот России будет держать морские учения НАТО «на мушке» в случае агрессивных планов сил альянса

, 14:49 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Адмирал Владимир Валуев: Балтфлот России будет держать морские учения НАТО «на мушке» в случае агрессивных планов сил альянса
Российские корабли, MOD Russia / globallookpress.com

Балтийский флот Российской Федерации будет держать морские учения НАТО «на мушке» в случае агрессивных планов сил Североатлантического альянса. На это указал адмирал Владимир Валуев, бывший командующий БФ.

Некоторое время назад министерство обороны Эстонии заявило, что корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря для проведения учений с соседними странами альянса и странами-партнерами.

«Балтфлот РФ будет держать морские учения НАТО "на мушке" в случае агрессивных планов», — процитировал Владимира Валуева Telegram-канал РИА Новости.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что президент Владимир Путин не планирует проводить совещание для обсуждения причин пожара на утонувшем ракетном крейсере «Москва».

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