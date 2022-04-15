Адмирал Владимир Валуев: Балтфлот России будет держать морские учения НАТО «на мушке» в случае агрессивных планов сил альянса

Балтийский флот Российской Федерации будет держать морские учения НАТО «на мушке» в случае агрессивных планов сил Североатлантического альянса. На это указал адмирал Владимир Валуев, бывший командующий БФ.
Некоторое время назад министерство обороны Эстонии заявило, что корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря для проведения учений с соседними странами альянса и странами-партнерами.
«Балтфлот РФ будет держать морские учения НАТО "на мушке" в случае агрессивных планов», — процитировал Владимира Валуева Telegram-канал РИА Новости.
Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что президент Владимир Путин не планирует проводить совещание для обсуждения причин пожара на утонувшем ракетном крейсере «Москва».