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Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе поручил расширить программу газификации российских регионов

, 18:22

Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе поручил расширить программу газификации российских регионов
В. Путин, фото с сайта Кремля

Программа газификации регионов Российской Федерации должна быть расширена,  в нее войти максимальное количество населенных пунктов и домохозяйств. Президент РФ Владимир Путин в четверг провел совещание о ситуации в нефтегазовом секторе.

Путин поручил правительству "расширить программу газификации российских регионов,  изменить подходы к ее реализации, чтобы распространить ее на максимальное количество субъектов Федерации, населенных пунктов и домовладений".

На совещании обсуждались  долгосрочные планы развития нефтегазового сектора, подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭКа в результате действий так называемых недружественных стран. 

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