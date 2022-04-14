Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе поручил расширить программу газификации российских регионов

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14 апреля 2022, 18:22

В. Путин, фото с сайта Кремля

Программа газификации регионов Российской Федерации должна быть расширена, в нее войти максимальное количество населенных пунктов и домохозяйств. Президент РФ Владимир Путин в четверг провел совещание о ситуации в нефтегазовом секторе.

Путин поручил правительству "расширить программу газификации российских регионов, изменить подходы к ее реализации, чтобы распространить ее на максимальное количество субъектов Федерации, населенных пунктов и домовладений".

На совещании обсуждались долгосрочные планы развития нефтегазового сектора, подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭКа в результате действий так называемых недружественных стран.