Брать или не брать: что ждёт ипотечных заёмщиков

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14 апреля 2022, 10:57

Риски тех, кто хочет взять ипотеку прямо здесь и сейчас.

На сегодняшний день турбулентность в мире финансов сохраняется. Многие аналитики и специалисты уверены, если нет острой необходимости, с ипотекой необходимо повременить — до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

В рамках новых экономических реалий, ипотечные ставки увеличиваются, когда рост уменьшится — определить невозможно. Поэтому люди, которые хотят взять ипотеку прямо здесь и сейчас, при нынешней процентной ставке, должны предусмотреть все риски.

Но государство предпринимает все необходимые меры по урегулированию ситуации, и через определенное время ипотечные ставки могут снизиться. Скорее всего, будет предоставлена альтернатива перекредитования/рефинансирования, что позволит снизить финансовую нагрузку на граждан — уменьшить ежемесячные выплаты по кредиту, а также срок самой ипотеки.

Заинтересованы ли банки устанавливать ипотечные каникулы?

На текущий момент, Банки не преследуют цель в невозвращенных ипотечных кредитах. Для них выгодно, чтобы все кредиты были возвращены.

Поэтому будут появляться различные предложения ипотечных каникул, связанные с нынешней ситуацией. При этом, не стоит забывать о реструктуризации долга на индивидуальных условиях, которые предусмотрены действующим законодательством.

На что необходимо обращать внимание, при оформлении ипотеки.

Конечно же, при оформлении ипотеки необходимо, в первую очередь, обращать внимание на процентную ставку, установленную кредитным договором. Ставка непосредственно может устанавливаться фиксированная или плавающая. Если заемщик берет ипотеку с плавающей процентной ставкой, то в последующем могут у него возникнуть проблемы, связанные с повышением той самой ставки, в случае изменения политики банка в отношении ипотечного кредитования.

Таким образом, сумма ежемесячного займа за счет увеличенной процентной ставки возрастет, либо увеличится срок возврата займа. Не забывайте, на первых порах заемщик платит проценты Банку, а основную сумму долга, только ближе к окончанию действия договора ипотеки.

Если вы все-таки взяли ипотеку с плавающей процентной ставкой, обязательно обратите внимание на случаи, когда Банк в одностороннем порядке имеет право увеличить процентную ставку.

Очень часто Банки любят ограничивать заемщиков в досрочном погашении кредита. Такие действия выражаются в ограничении уменьшения срока кредита, т. е. заемщику выгоднее уменьшить срок кредита, а не сумму платежа, с экономической точки зрения. Выгоднее заемщику, значит, невыгодно Банку. Поэтому часть Банков отказывает в предоставлении возможности выбора из этих двух вариантов и настаивают на уменьшении суммы платежа, который невыгоден для заемщика.

Иногда выгоднее взять ипотеку по более высокой процентной ставке, чем заключить договор страхования с более низкой процентной ставкой. Поэтому в каждом случае необходимо самостоятельно рассчитывать все суммы и искать более выгодные условия. При этом, каждый имеет право отказаться от Договора страхования, который навязывается Банками, выдающими ипотеку.

Кроме того, в ипотечном договоре могут быть иные условия: нельзя распоряжаться залоговым имуществом, в том числе сдавать в аренду без уведомления Банка, о любой перепланировке необходимо заранее ставить Банк в известность.

Поэтому, прежде чем брать ипотеку, необходимо проконсультироваться с юристом или адвокатом, чтобы тот разъяснил все риски и выгодные условия, которые могут быть установлены в Договоре.

Какие наступят последствия, в результате просрочки платежей по ипотеке?

В случае, если заемщик будет иметь просрочку по платежам более чем три месяца, то кредитор имеет право обратиться в суд, с целью взыскания денежных средств с должника. При этом, в рамках искового заявления Банк предъявит отдельное требование об обращении взыскания на заложенное имущество должника, т. е. на ипотечную квартиру. После вынесенного судебного решения, в рамках исполнительного производства, ипотечная квартира будет продана на торгах третьим лицам, при этом, как показывает практика, многие ипотечные должники имеют заблуждение относительно того, что если ипотечная квартира является единственным жильем, то ее никто не отнимет. Поэтому, сюрпризы возникают, когда к ипотечному должнику приходят приставы с требованием о выселении из квартиры. Чтобы до таких ситуаций дело не дошло, необходимо на стадии просрочки, либо уже в судебном процессе, договариваться с Банком и заключать мировое соглашение.

Брать ипотеку сейчас или подождать - выбор за Вами.