Праправнук Пушкина и правнучка Гоголя возмущены вандализмом к исторической памяти на Украине

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14 апреля 2022, 09:56

Памятник Пушкину в Москве, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Потомки великих русских классиков возмутились беспамятством и саморазрушением Украины, где добрались уже до литераторов и сносят памятники Александру Сергеевичу Пушкину. Праправнук светоча русской поэзии и тёзка Александр Пушкин возмущён роликами с разрушением памятников русскому поэту в разных городах «незалежной». Присоединилась к нему и праправнучка Гоголя и Пушкина Мария Пушкина-Дурново.

Напомним, на днях сразу три города на западе Украины – Ужгород, Тернополь и Мукачево – по решению властей избавились от памятников русскому писателю Александру Пушкину.

Он рассказал, что в одном из бельгийских городов муниципальные власти предлагали лишь перенести памятник Пушкину, но общественность из горожан отстояла право на культурную сохранность памяти о великом русском классике. А что творят на Украине и вовсе не подлежит оценке.

Александр Александрович резко осудил действия властей Украины против своего предка. Правнучка Николая Васильевича Гоголя также возмущена отношением к жемчужинам культуры на украинской земле.