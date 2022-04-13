Латвийский политик Алдис Гобземс решил отомстить коллегам

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

13 апреля 2022, 20:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Как оказалось, в Латвии правящие политики, которые диктуют «погоду в доме», не только отыгрываются на русских страны, но и с удовольствием мстят своим же титульным. Латвийский политик, депутат Сейма Алдис Гобземс вынужден был уехать из Латвии в Британию и высказаться откровенно. Святые Угодники, и смех, и слезы! Откровенное письмо латвийского политика всем латвийцам! Правда и только правда!

«Это будет очень открытая статья. Открытая и честная. У меня огромная обида на мою страну и людей в ней. Не на всех, но на многих. Я объясню.

Не то, чтобы я сейчас страдал и плакал. Нет. Планирую два сценария будущей жизни, занимаюсь спортом, живу, хорошо выгляжу и хорошо себя чувствую. Но обо всем по порядку. Когда я стал широко известным юристом в узких кругах в возрасте 27 лет, моя жизнь стремительно расцвела. И вот лет 10 назад я решил помочь людям. Помочь бескорыстно. И я это сделал. В финале я получил насмешки, оскорбления, государство меня конкретно насиловало, как могло. Я добился наибольшей за столетнюю историю страны компенсации для жертв Золитуде, меня обгадили и оклеветали. Я помог бесплатно целому ряду конкретно продажных дам и господ. В итоге меня обосрали, оболгали и даже сосчитали мои трусы. И ужасались, что у мужчины в 40 лет есть велосипед и ботинки.

Пришел в политику. И я выдерживал очень сильное давление. Я обосран с головы до ног, изнасилован материально и осмеян морально. Просто потому, что я не влился в систему. И я стою за людей, многие из которых, между прочим, очень нелояльны. И я смог выдержать все это. И могу держать и сейчас.

Только теперь я этого больше не хочу. Я больше не вижу мотивации продолжать без конкретной и существенной поддержки. "Оплата" морального и материального изнасилования того не стоит. Скажу сразу - больше всего меня поддерживали люди, которые, как и я, были обосраны с ног до головы. Среди них не было ни одного "правильного". Ведь те, «правильные», в действительности в маске. Они зло.

Я решил продать свой дом в Балтэзерсе и оплатить наложенные на меня штрафы. Я также продам все свое имущество, мое имущество меня никогда сильно не связывало. Я присмотрел дом для своих детей в другом месте. Сделаю все возможное, чтобы им было хорошо, ведь время, потраченное на других, было отнято у моих детей. В итоге никто даже спасибо не сказал. Ну и нафиг. Я считаю, что Латвия изменится только через очень большие страдания, ведь по-другому она не понимает. Большинству хорошо жить в нищете и пустоте. И не нужно заставлять это большинство жить по-другому. Я могу заставить жить по-другому только себя. Пересмотреть, на кого потратить всю свою мега-энергию, а её у меня очень много. Глупо посвящать себя неблагодарным, не так ли? Вы бы тоже не стали отдавать свою энергию тем, кто в ней не нуждается или неблагодарен и зол.

При этом, я чисто принципиально буду участвовать в выборах. Пусть власти будет от чего повибрировать. Если я не выиграю выборы, но пройду в Сейм, я немедленно сложу свой мандат. Мне больше не интересно быть в оппозиции. На самом деле мне также нужно найти аргументы, чтобы бороться за всех этих обсирателей, лентяев и ждунов. И это момент, когда я спрашиваю себя, насколько сильным будет мое желание отомстить. Захочу ли я отомстить всем, кто причинил мне зло? Это тяжелейшая борьба с собой. Не пускайте в себя зло и ненависть. Но я знаю, что однажды появится шанс отомстить. Земля круглая», - написал г-н депутат в латвийских социальных сетях.

Да уж, Родина-Латвия умеет «защищать» своих… А, что говорить о русскоязычных Латвии, если они «неправильной ориентации»?