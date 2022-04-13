В России ужесточаются меры по отношению к мигрантам

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13 апреля 2022, 13:03 Источник: ng.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Верховный суд (ВС) признал законной депортацию мигрантов из России в период коронавирусных ограничений, когда это было запрещено по указу президента РФ. Однако ВС посчитал, что мораторий не распространяется на тех приезжих, кто уже был признан нежелательным иностранцем или кого выдворили де-факто, хотя де-юре они еще оспаривали эти решения.



Правозащитникам известны десятки случаев, когда суды игнорировали указ президента от 18 апреля 2020 года о временном запрете на выдворение иностранных граждан либо пытались его обойти. Так, в июле 2020-го в Новгородской области суд приговорил выходца из Узбекистана к принудительному выдворению за нарушение режима пребывания. В тексте решения не было и намека на мораторий.



В одном из случаев в отношении жителя Украины было принято решение о нежелательности за три дня до указа. Он ссылался на провозглашенный мораторий, но чиновники и суд первой инстанции посчитали иначе: раз указ вышел позже, обратной силы у него нет. Интересно, что уже после депортации украинца, вторая и третья инстанции подтвердили его правоту, посчитав выдворение «очевидным нарушением президентского указа». Тем не менее ВС решил признать позицию обеих этих инстанций «необоснованной», обвинив их в «неверном толковании норм материального права».



Некоторые эксперты считают, что решение ВС выглядит скорее попыткой оправдать чиновников, действующих по своему усмотрению в антимигрантском контексте. Проблема же кроется в разрозненной миграционной политике, которая старается учитывать интересы сразу двух противоположных сторон – заинтересованных в мигрантах предпринимателей и общества, в котором на фоне пандемии, а теперь уже и санкций, выросли настроения против приезжих. Отсюда и противоречивые политические высказывания, и отсутствие логики в самой миграционной работе, которая склоняется в сторону то ужесточения, то привлечения гастарбайтеров на заработки в Россию.



В связи санкциями и уходом иностранных компаний из России ситуация с трудовыми мигрантами обостряется. Эксперты прогнозируют их массовый отток из страны. На освободившиеся позиции на рынке труда станет претендовать все больше наших соотечественников, которые будут требовать уровень заработной платы, соответствующий их квалификации, стажу и условиям труда, в отличие от фактически бесправных мигрантов. И государству предстоит сделать выбор – благополучие граждан или интересы крупного бизнеса.



