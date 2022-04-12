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12 апреля 2022, 10:05

Ирина Куксенкова, кадр видео

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова ранена в Мариуполе. Журналистка готовила репортаж вместе с оператором Дмитрием Качуриным и звукооператором Никитой Севастьяновым, и съемочная группа попала под обстрел националистов.

На сайте телеканала сообщается о ранении Ирины. Оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали.

В зоне спецоперации накануне работало сразу несколько съемочных групп Первого канала. Куксенкова показала интервью с российским генералом на металлургическом предприятии имени Ильича.

Куксенкова госпитализирована. По данным телеканала, ранения были бы серьезнее, если бы Иру не закрыли собой сопровождавшие ее военные, которые фактически приняли основной удар на себя. Они тоже в госпитале.

Скорейшего всем выздоровления.