Специалист Роспотребнадзора Раева заявила, что мясо и рыбу перед приготовлением можно не мыть

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11 апреля 2022, 08:35 Источник: Радио Sputnik

раковина, pixabay.com

Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по МО Надежда Раева в рамках разговора с журналистами рассказала, какие продукты можно не мыть перед употреблением.

Надежда Раева отметила, что фрукты и овощи, даже если их кожура несъедобна, необходимо обрабатывать максимально горячей водой. А вот мясо и рыбу можно не мыть, поскольку в ходе термической обработки все бактерии, которые могут быть на этих продуктах, погибнут.

Эксперт в беседе с Радио Sputnik, однако, призвала продезинфицировать рабочие поверхности, инвентарь и раковину после разделки такой продукции. Для обработки достаточно простых средств для мытья посуды. Кроме того, по словам Раевой, желательно иметь на кухне отдельные разделочные доски для мяса и рыбы.