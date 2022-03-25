Диетолог Елена Соломатина посоветовала добавлять льняное семя в кашу как суперфуд

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25 марта 2022, 09:59

фото: pixabay.com

Диетолог Елена Соломатина напомнила, что в первой половине весны людям нужно постараться восполнить нехватку витаминов, образовавшуюся за зиму. Специалист советует насытить организм витаминами, чтобы восстановиться после зимы и быть в тонусе.

Она призывает обратить внимание на овощи, фрукты и ягоды. Елена Соломатина в интервью радио Sputnik она перечислила важные продукты, содержащие витамины. Витамин С и необходимые для организма человека содержат овощи, фрукты и ягод. Можно отдавать предпочтение замороженным продуктам. Также подойдут квашеные продукты, в капусте витамина С даже больше, чем в свежей в сезон.

Необходимую дозу витамина С можно получить из порции квашеной капусты, горстки замороженной черной смородины, половинки болгарского перца. Соломатина напомнила про апельсины и лимоны. Подойдет первая тепличная редиска, зелень.

Витамин B содержат цельнозерновой хлеб, крупы, мясные продукты, печень. Жирорастворимый витамин E содержится в растительных маслах, семечках, орехах. Витамин А содержат сметана, сливочное масло, яичный желток. Витамин D – это жирная рыба, печень трески. Специалист напомнила про очень полезное льняное семя, которое можно добавлять в кашу как суперфуд.